Жительница Уфы отсудила у «Башавтотранса» почти 350 тысяч рублей

В декабре в Уфе произошла авария – один из автобусов государственного перевозчика сбил пешехода. Женщине был причинен средний вред здоровью. Уфимке пришлось оплатить своё лечение.

Тогда женщина обратилась в суд с намерением добиться моральной компенсации от «Башавтотранса» и дело выиграла. Теперь компания должна выплатить пострадавшей 345 тысяч рублей. Однако решение суда в законную силу не вступило.