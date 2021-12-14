Жительница Уфы отсудила у «Башавтотранса» почти 350 тысяч рублей

В Уфе местная жительница отсудила у государственного перевозчика «Башавтотранс» компенсацию морального вреда. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото №1 - Жительница Уфы отсудила у «Башавтотранса» почти 350 тысяч рублей

В декабре в Уфе произошла авария – один из автобусов государственного перевозчика сбил пешехода. Женщине был причинен средний вред здоровью. Уфимке пришлось оплатить своё лечение.

Тогда женщина обратилась в суд с намерением добиться моральной компенсации от «Башавтотранса» и дело выиграла. Теперь компания должна выплатить пострадавшей 345 тысяч рублей. Однако решение суда в законную силу не вступило.

Фото: ИА Башинформ. 

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