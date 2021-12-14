Молодая мама из Уфы скончалась от отравления неизвестным веществом

Молодая мама троих детей скончалась от отравления неизвестным веществом. На это указывают результаты вскрытия. Чем точно отравилась женщина, будет известно после дополнительных исследований через неделю.

У женщины остались трое детей 5, 7 и 2 лет. Старшие малыши живут с бывшим супругом, а младший – со вторым. Известно, что в Москву многодетная мама отправилась на заработки. Похороны пройдут в родном городе погибшей в Сибае.