В Москве прошла художественная выставка, посвященная башкирской культуре

Я по просьбе бабушки стала шить для нее нагрудное украшение. Начала искать информацию, погружалась в эту тему, все больше стала интересоваться историей башкирского костюма. Таким образом, вдохновившись культурой народа, его красотой, мне все больше хочется делиться этим с окружающими.

Гульназ Курамшина, художник, руководитель мастерской башкирских ремёсел «Кускар»