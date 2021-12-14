В Москве прошла художественная выставка, посвященная башкирской культуре

Башкирская культура теперь и в Москве. В столице прошла тематическая выставка. Художественные произведения представили две художницы, которых объединяет интерес к истории башкир.
Гульназ Курамшина занимается декоративно-прикладным искусством. Она воссоздала головной убор башкирской женщины. За основу художница взяла иллюстрации и описания в книгах. Интерес к культуре башкирского народа девушке привила бабушка. В детстве будущая художница жила в Сибири и не была знакома с традициями своего народа.
Сюжеты картин Зифы Тулумбаевой – про народные ценности, а также образ башкирской женщины. Организатором выставки выступил Курултай башкир Москвы. В столице открыта воскресная школа для изучения башкирского языка. Есть танцевальная студия, народный театр, фольклорный ансамбль.