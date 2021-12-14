Жителю Уфы, который до смерти избил педофила, оставили приговор без изменений

Сегодня, 14 декабря, Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре закончил рассмотрение жалобы на приговор Владимиру Санкину. Приговор уфимцу оставили без изменений.

Напомним, житель Уфы был признан виновным в убийстве предполагаемого педофила. Инцидент произошёл ещё 30 января 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Владимир Санкин до смерти избил мужчину, на которого пожаловались мальчики. Дети заявили, что уфимец попросил их показать половые органы за деньги.