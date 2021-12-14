В Уфе прошел семинар по изучению русских народных танцев

В Уфе прошел семинар по реконструкции проведения вечёрки и изучению бытовых танцев. Он стал частью Межрегионального фестиваля лаборатории русского фольклора «Народный календарь».

В доме культуры Республиканского центра народного творчества собрались участники фольклорных коллективов из разных уголков Башкортостана. Во время мастер-классов они изучали старинные веревочные танцы и народные песни.