В Уфе прошел семинар по изучению русских народных танцев

В Уфе прошел семинар по реконструкции проведения вечёрки и изучению бытовых танцев. Он стал частью Межрегионального фестиваля лаборатории русского фольклора «Народный календарь».

 В доме культуры Республиканского центра народного творчества собрались участники фольклорных коллективов из разных уголков Башкортостана. Во время мастер-классов они изучали старинные веревочные танцы и народные песни.

В качестве ведущего был приглашен исследователь русского фольклора, исполнитель народных танцев и песен Илья Ахрамеев.

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