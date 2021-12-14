В Уфе расследуют смерть рабочего на стройке

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 61-летнего рабочего на стройке в Уфе.

Напомним, инцидент произошёл в микрорайоне Затон. При выполнении работ по кладке наружных и внутренних стен 61-летний мужчина сорвался с 12-го этажа. Несчастный упал и получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.