В Башкирии назвали районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Буздякский, Чишминский, Чекмагушевский, Альшеевский и Уфимский районы стали лидерами по темпам вакцинации. Прививку в этих муниципалитетах сделали более 100 процентов жителей, подлежащих иммунизации.
Данные озвучили на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса. Сибай, Октябрьский, Межгорье, а также Бурзянский и Белорецкий районы, наоборот, отстающие по темпам вакцинации.
Министр образования и науки республики Айбулат Хажин заявил, что новогодние каникулы у школьников продлятся с 31 декабря по 16 января. В большинстве же регионов дети выйдут на учебу 10 января.