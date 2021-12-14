В Башкирии назвали районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Буздякский, Чишминский, Чекмагушевский, Альшеевский и Уфимский районы стали лидерами по темпам вакцинации. Прививку в этих муниципалитетах сделали более 100 процентов жителей, подлежащих иммунизации.

Данные озвучили на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса. Сибай, Октябрьский, Межгорье, а также Бурзянский и Белорецкий районы, наоборот, отстающие по темпам вакцинации.