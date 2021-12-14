Радий Хабиров посетил Бижбулякский район с рабочей поездкой

Не допустить повторения трагедии. Радий Хабиров поручил усилить контроль за работой приютов для людей пожилого возраста. Особое внимание при этом уделят противопожарной безопасности, сказал глава республики в ходе рабочей поездки в Бижбулякский район. Также руководитель региона посетил ряд социальных объектов, ознакомился с новой школой в райцентре и пообщался с жителями.
Пусть дом и не родной, но теплом и любовью воспитанники детского приюта в селе Кенгер-Менеуз окружены как в настоящей семье. За текущий год здесь помогли 50 ребятам из Бижбулякского и соседних районов. Сейчас здесь живут восемь детей, для которых создали все необходимые условия. С ними регулярно работает штатный психолог. Сейчас педагоги готовятся к наступающему Новому году, хотят организовать для воспитанников незабываемый праздник. Подарком для всех стал бы ремонт крыши, который не проводился с 2005 года.
По поручению Радия Хабирова ремонт крыши проведут в следующем году. В этом же селе находится и социальный приют для пожилых людей. В нем проживают 35 человек. Радий Хабиров пообщался с постояльцами и сотрудниками учреждения, поинтересовался условиями пребывания. Для получателей соцуслуг организовано пятиразовое питание с учётом возраста и медицинских показателей, работает процедурный кабинет. Отопление полностью автономное. По просьбе постояльцев в учреждении заменят всю мебель на новую.
В северо-западном микрорайоне Бижбуляка завершено строительство трехэтажной школы на 320 учеников. Она позволит разгрузить остальные образовательные учреждения райцентра, после чего все дети перейдут на обучение в одну смену. В ходе осмотра Радий Хабиров дал поручение организовать здесь современный стоматологический кабинет.
Сама школа уже укомплектована необходимым учебным и лабораторным оборудованием, в том числе станками после проведенного в Уфе финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
16 творческих коллективов выступают и репетируют под одной крышей в доме культуры села Седякбаш. Кстати, на ремонт этой самой крыши в текущем году направили 3,5 миллиона рублей. Хватило и на обновление системы отопления, и на частичное замену окон, так что в помещениях стало тепло. 8 сентября через прямую линию к Радию Хабирову обратились местные жители и попросили оказать содействие уже в капитальном ремонте всего здания.
В следующем году в Башкортостане отметят 130-летие со дня рождения выдающегося дипломата Карима Хакимова. В его родном селе Дусяново к юбилею земляка планируют открыть современную мультимедийную экспозицию, а в музее гостям покажут уникальные артефакты.
Глава Башкортостана отметил, что Карим Хакимов – человек удивительной судьбы. Он вошёл в историю страны как успешный представитель интересов молодого советского государства на Ближнем Востоке, был другом короля Саудовской Аравии. В честь 130-летия со дня рождения Хакимова музей откроют и в Уфе.
Бижбулякский район активно развивает туризм. Гостей привлекают не только достопримечательности. Форелевая ферма Юрия Митрофанова известна далеко за пределами Башкортостана. При поддержке местного бизнес-шерифа фермер участвует в различных конкурсах на получение гранта. В перспективе – строительство на берегу водоемов гостевых домиков. Только за последние 2 года хозяйство посетили более 10 тысяч человек. А чтобы добираться было легче, до деревни Седякбаш от трассы проложат асфальтированную дорогу протяженностью 6 километров.