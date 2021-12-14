Радий Хабиров посетил Бижбулякский район с рабочей поездкой

Не допустить повторения трагедии. Радий Хабиров поручил усилить контроль за работой приютов для людей пожилого возраста. Особое внимание при этом уделят противопожарной безопасности, сказал глава республики в ходе рабочей поездки в Бижбулякский район. Также руководитель региона посетил ряд социальных объектов, ознакомился с новой школой в райцентре и пообщался с жителями.

Пусть дом и не родной, но теплом и любовью воспитанники детского приюта в селе Кенгер-Менеуз окружены как в настоящей семье. За текущий год здесь помогли 50 ребятам из Бижбулякского и соседних районов. Сейчас здесь живут восемь детей, для которых создали все необходимые условия. С ними регулярно работает штатный психолог. Сейчас педагоги готовятся к наступающему Новому году, хотят организовать для воспитанников незабываемый праздник. Подарком для всех стал бы ремонт крыши, который не проводился с 2005 года.

Единственная большая проблема – это наша крыша, которая во время дождей подтекает. Если была бы возможность исправить это, то было бы прекрасно. Рауф Каюмов, директор социального приюта для детей и подростков

По поручению Радия Хабирова ремонт крыши проведут в следующем году. В этом же селе находится и социальный приют для пожилых людей. В нем проживают 35 человек. Радий Хабиров пообщался с постояльцами и сотрудниками учреждения, поинтересовался условиями пребывания. Для получателей соцуслуг организовано пятиразовое питание с учётом возраста и медицинских показателей, работает процедурный кабинет. Отопление полностью автономное. По просьбе постояльцев в учреждении заменят всю мебель на новую.

В Белебее подопечные такого же приюта попросили у меня инструменты. Если нужно, и вам купим. У вас пока остановимся на том, что мебель нужна, да? Обновим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В северо-западном микрорайоне Бижбуляка завершено строительство трехэтажной школы на 320 учеников. Она позволит разгрузить остальные образовательные учреждения райцентра, после чего все дети перейдут на обучение в одну смену. В ходе осмотра Радий Хабиров дал поручение организовать здесь современный стоматологический кабинет.

Сама школа уже укомплектована необходимым учебным и лабораторным оборудованием, в том числе станками после проведенного в Уфе финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

16 творческих коллективов выступают и репетируют под одной крышей в доме культуры села Седякбаш. Кстати, на ремонт этой самой крыши в текущем году направили 3,5 миллиона рублей. Хватило и на обновление системы отопления, и на частичное замену окон, так что в помещениях стало тепло. 8 сентября через прямую линию к Радию Хабирову обратились местные жители и попросили оказать содействие уже в капитальном ремонте всего здания.

В следующем году из бюджета выделят более 7 млн рублей уже на внутренние работы. В будущем сделаем этот клуб многофункциональным, потому что площадь позволяет. И главное – у жителей есть большое желание приходить сюда. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

В следующем году в Башкортостане отметят 130-летие со дня рождения выдающегося дипломата Карима Хакимова. В его родном селе Дусяново к юбилею земляка планируют открыть современную мультимедийную экспозицию, а в музее гостям покажут уникальные артефакты.

Глава Башкортостана отметил, что Карим Хакимов – человек удивительной судьбы. Он вошёл в историю страны как успешный представитель интересов молодого советского государства на Ближнем Востоке, был другом короля Саудовской Аравии. В честь 130-летия со дня рождения Хакимова музей откроют и в Уфе.