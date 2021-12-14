В Башкортостане отметили День башкирского языка и 190-летие М. Акмуллы

День башкирского языка отметили сегодня в республике. В этом году праздник совпал с 190-летием со дня рождения выдающегося поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Его имя присвоено Башкирскому государственному педагогическому университету, на площадке которого состоялись Национальный педагогический форум и Акмуллинские чтения.
Радий Хабиров возлагает цветы к памятнику Мифтахетдина Акмуллы – просветителю, поэту и мыслителю 19 века, который оказал воздействие на башкирскую, казахскую и татарскую литературу. Его знаменитая фраза: «Башкиры мои, надо учиться» – это призыв к просвещению и прогрессу. В церемонии приняли участие и стипендиаты Акмуллинских чтений.
Акмуллинские чтения состоялись уже в 16-й раз. В этом году отмечается 190-летие со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы. В обсуждении гуманитарного образования приняли участие филологи, историки, философы, религиоведы, педагоги. Свое видение представили и студенты различных образовательных учреждений.
Неделя башкирского языка в Башкортостане проходила с 7 по 14 декабря. Каждый день уделялось внимание нравственным ценностям, о которых писал в своих «Назиданиях» Мифтахетдин Акмулла. Во время марафона говорили о вере, душе, мудрости, благодарности, порядочности, терпении и искренности. Также состоялся Национальный педагогический форум.
Литературные вечера, интеллектуальные игры, презентации детских башкирских книг, поэтические конкурсы и многие другие праздничные акции прошли по всей республике. Кроме того, День башкирского языка широко отметили и в других регионах России с компактным проживанием башкир: в Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Свердловской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областях.