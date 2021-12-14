В Башкортостане отметили День башкирского языка и 190-летие М. Акмуллы

День башкирского языка отметили сегодня в республике. В этом году праздник совпал с 190-летием со дня рождения выдающегося поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Его имя присвоено Башкирскому государственному педагогическому университету, на площадке которого состоялись Национальный педагогический форум и Акмуллинские чтения.

Радий Хабиров возлагает цветы к памятнику Мифтахетдина Акмуллы – просветителю, поэту и мыслителю 19 века, который оказал воздействие на башкирскую, казахскую и татарскую литературу. Его знаменитая фраза: «Башкиры мои, надо учиться» – это призыв к просвещению и прогрессу. В церемонии приняли участие и стипендиаты Акмуллинских чтений.

Действительно, сегодня у нас двойной праздник. Во-первых, мы очень горды что Радий Фаритович Хабиров подписал указ о праздновании башкирского языка. И датой празднования был выбран день рождения Мифтахетдина Акмуллы. Салават Сагитов, ректор БГПУ

Акмуллинские чтения состоялись уже в 16-й раз. В этом году отмечается 190-летие со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы. В обсуждении гуманитарного образования приняли участие филологи, историки, философы, религиоведы, педагоги. Свое видение представили и студенты различных образовательных учреждений.

Я считаю, что изучение башкирских языков очень важно в связи с тем, что теряется нить веков именно башкирского языка, и поэтому считаю, что реализовать и популяризировать башкирский язык в настоящее время очень важно. Сабрина Бахтиярова, студентка Уфимского училища искусств

Неделя башкирского языка в Башкортостане проходила с 7 по 14 декабря. Каждый день уделялось внимание нравственным ценностям, о которых писал в своих «Назиданиях» Мифтахетдин Акмулла. Во время марафона говорили о вере, душе, мудрости, благодарности, порядочности, терпении и искренности. Также состоялся Национальный педагогический форум.

Вот в течение семи дней – семь шагов каждый день, каждый был посвящен тем или иным аспектам развития нашей башкирской культуры, башкирского языка и нашей национальной идентичности. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В первую очередь это затрагивает не только профессорско-преподавательский корпус, но и студентов, потому что это завтрашние учителя, и, естественно, в зависимости от той области, которую они выбрали, очень важно в этих молодых ребятах, в будущих преподавателях воспитать и дать вырасти тому светлому, что заложено в человеке с его рождения. Салават Сагитов, ректор БГПУ