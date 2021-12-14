Хоккеисты «Кировца» обыграли «СКА-Свердловск» в первом матче сезона

Сегодня хоккейный клуб «Кировец» провел первый домашний матч в новом сезоне чемпионата Высшей лиги. Уфимцы принимали команду «СКА-Свердловск». В первом тайме активнее были хозяева. Они забили 4 безответных гола.
Первым голом дома отличился защитник Никита Королев. К слову, на выезде ему удалось поразить ворота соперника дважды.
Удаления игроков «Кировца» оказались на руку представителям Екатеринбурга. Всего сопернику удалось забить три гола. Но догнать или хотя бы сравнять счет гостям подопечные Алексея Кузьмина не позволили. Так хозяева льда одержали уверенную победу – 9:3. Завтра «Кировец» встретится со «СКА-Свердловск» во втором матче.