Хоккеисты «Кировца» обыграли «СКА-Свердловск» в первом матче сезона

Сегодня хоккейный клуб «Кировец» провел первый домашний матч в новом сезоне чемпионата Высшей лиги. Уфимцы принимали команду «СКА-Свердловск». В первом тайме активнее были хозяева. Они забили 4 безответных гола.

Первым голом дома отличился защитник Никита Королев. К слову, на выезде ему удалось поразить ворота соперника дважды.

Первый гол забил с углового. Связок еще нет, но будем налаживать.

Никита Королев, защитник ХК «Кировец»
Фото №1 - Хоккеисты «Кировца» обыграли «СКА-Свердловск» в первом матче сезона

Нам не везло. Мы выходили, но не могли открыть счет, так как вратарь хорошо играл. Но был четвертый гол в раздевалку,  и с хорошим настроением выйдем на второй тайм.

Виктор Максимов, спортивный директор ХК «Кировец»

Удаления игроков «Кировца» оказались на руку представителям Екатеринбурга. Всего сопернику удалось забить три гола. Но догнать или хотя бы сравнять счет гостям подопечные Алексея Кузьмина не позволили. Так хозяева льда одержали уверенную победу – 9:3. Завтра «Кировец» встретится со «СКА-Свердловск» во втором матче.

Чувствовалось, что первая игра домашняя, волнение у ребят. Какие-то отскоки, и с пасом тоже не очень. Но по счету, вроде, неплохо. Поздравляю болельщиков с началом сезона и с первой победой.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»
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