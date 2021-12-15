Скончалась пенсионерка из Уфы, которая подожгла себя возле больницы

Сегодня, 15 декабря, в три часа ночи в уфимской больнице №18 скончалась 64-летняя женщина, которая подожгла себя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

Ранее состояние женщины оценивалось как нестабильное и крайне тяжелое. Она находилась в реанимации на протяжении недели.

Напомним, вопиющий случай произошел на проспекте Октября возе ЖД больницы в минувший четверг, девятого октября. 64-летняя женщина подожгла себя с криками о нежелании жить.

Первую помощь ей оказали сотрудники больницы, потушив горящую одежду из огнетушителя. Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр с 90% ожогов тела. Следком Башкирии по данному факту проводит проверку.

По информации источника, пострадавшая оставила в сумке прощальное письмо, которое свидетельствует о нестабильном психическом состоянии. По предварительным данным, женщина судилась за дом с другими наследниками.