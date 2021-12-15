Эксперты объяснили миграционный прирост населения в Башкирии

Башкирия традиционно является поставщиком высококвалифицированных кадров как в столицу, так и в столицу нефти и газа. Поэтому многие из них в трудоспособном возрасте и ресурсном состоянии предпочитают вернуться в республику, чтобы реализоваться здесь.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан