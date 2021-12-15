Эксперты объяснили миграционный прирост населения в Башкирии

Эксперты прокомментировали, с чем связан миграционный прирост в Башкортостане. Накануне министр семьи и труда заявила, что впервые за восемь лет число приехавших в республику людей превысило количество уехавших в другие регионы.
По мнению экспертов, это можно связать с эффективной инвестиционной политикой руководства региона, развитием промышленности, благодаря чему создаются новые рабочие места. Играет роль и высокий темп роста строительства жилья. По этому показателю Башкортостан также в первых рядах.