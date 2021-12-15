Эксперты объяснили миграционный прирост населения в Башкирии

Эксперты прокомментировали, с чем связан миграционный прирост в Башкортостане. Накануне министр семьи и труда заявила, что впервые за восемь лет число приехавших в республику людей превысило количество уехавших в другие регионы.

По мнению экспертов, это можно связать с эффективной инвестиционной политикой руководства региона, развитием промышленности, благодаря чему создаются новые рабочие места. Играет роль и высокий темп роста строительства жилья. По этому показателю Башкортостан также в первых рядах.

Башкирия традиционно является поставщиком высококвалифицированных кадров как в столицу, так и в столицу нефти и газа. Поэтому многие из них в трудоспособном возрасте и ресурсном состоянии предпочитают вернуться в республику, чтобы реализоваться здесь.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Самое главное, в республике создается прочная экономическая основа именно для будущего развития. В частности, об этом свидетельствует активно развивающиеся территории опережающего социально-экономического развития и ОЭЗ «Алга».

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан
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