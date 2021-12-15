В Уфе открыли мемориальную доску в честь уролога Альфрита Казихинурова

В Республиканской клинической больнице имени Куватова открыли мемориальную доску в честь ученого, хирурга-уролога Альфрита Казихинурова.
Выполняя свой врачебный долг, он попал в число тех, кто пострадал от коронавирусной инфекции. Альфрит Альтафович проработал более 40 лет в Медицинском университете и РКБ имени Куватова.
Врачи считают его организатором урологической службы в республике. Он первым в регионе начал использовать методику оперативного лечения больных с опущением почек и провел ряд других сложнейших операций.