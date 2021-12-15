В Уфе прошел 30-й Кубок Башкирии по тхэквондо ГТФ

В Уфе состоялся юбилейный 30-й Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ, а параллельно для самых юных спортсменов проводилось первенство города. Соревнования прошли в двух видах – спаррингах и хьёнгах (комплексе упражнений на технику_.

Аскар Рахимкулов занимается тхэквондо около года и больше всего ему нравится участвовать в соревнованиях. На первенстве Уфы он одним из первых вышел на на даянг, именно так называется ковер на которым соревнуются тхэквондисты. Аскару еще много где нужно прибавлять, сам он хочет научиться быстрее передвигаться по даянгу. Рахимкулов взял финал в своей весовой категории, а в будущем очень хочет пробиться на Олимпиаду.

Мне тренер говорил двигаться, надо не стоять на месте, встречать его. Я так получал баллы. Аскар Рахимкулов, победитель первенства города по тхэквондо

Бои у девочек были не менее напряженные. Ясина Халикова занимается тхэквондо с трёх с половиной лет и уже мечтает о чёрном поясе в этом виде спорта. В тхэхквондо, по мнению Ясины, есть элементы танца, что очень нравится юной спортсменке, которая одержала победу по своему возрасту.

Она была небыстрая. Это было неправильно. Ясина Халикова, победитель первенства города по тхэквондо

Помимо спаррингов в этот день прошли соревнования и по формальному комплексу или хьёнгам. Здесь спортсмены показывали комплекс упражнений на технику. Каждые полгода необходимо проходить подобные аттестации для повышения своего пояса. Причём для этого даже необязательно участвовать в спаррингах.

Если оцениваем хьенги, там есть несколько критериев: диаграмма, последовательность, техника и так далее. Элина Ильясова, судья соревнований

Всего в соревнованиях приняли участие 320 спортсменов по спаррингам и 220 человек по формальному комплексу. Чтобы разбить спортсменов по времени, турнир проходил группами – начиная от юных и заканчивая возрастными участниками.

Уровень достаточно неплохой. Недавно сборная вернулась с чемпионата России, где завоевала более 110 медалей, уверенно выступаем на чемпионатах Европы и мира. Рустам Минязев, главный судья соревнований