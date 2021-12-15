В Башкирии средний размер пенсии за год вырос на 5%

По состоянию на октябрь 2021 года средний размер пенсии в Башкирии составил 15 353 рубля. Это на 5% больше (819 рублей), чем в 2020 году. Об этом сообщает Башстат, ссылаясь на ОПФР.

Размер пенсии по старости составляет 16 285 рублей (больше на 919 рублей, по сравнению с 2020 годом), по инвалидности – 10 282 рубля (больше на 604 рубля, по сравнению с 2020 годом), по случаю потери кормильца – 10 891 рубль (больше на 698 рублей, по сравнению с 2020 годом).