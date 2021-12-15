В Башкирии в очередной раз изменили указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии вновь изменили указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал глава региона Радий Хабиров.
Исходя из нового указа, 14-дневный карантин должны соблюдать все, кто прибыл в регион из: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга. Также путешественники обязаны сдать ПЦР-тест. При этом правило касается и тех, кто прибыл в Башкирию через другие регионы страны транзитом.
В новом указе отмечается, что срок действия ПЦР-теста сокращается с 72 до 48 часов. Такое постановление опубликовала Главный санитарный врач России.