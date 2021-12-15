В Уфе пройдет стендап-битва молодых ученых

Участники интеллектуального состязания доступно, наглядно и с юмором расскажут о своих разработках. Зрители узнают, как магнитную пленку превратить в передовой инструмент наноэлектроники или как с помощью опилок сделать менее токсичной традиционную эпоксидную смолу. Конкурс научно-популярных докладов пройдет в «Тинькофф-Холл».

В руках у участника Science Slam Алмаза Ибрагимова – африканская калимба. Завораживающие звуки инструмента подбадривают и придают силы молодому ученому. Он немного нервничает, ведь скоро на этой сцене он будет рассказывать о своем исследовании остроумно, доступно и интересно.

Я понял, что я ничего не понимаю в юморе. Мне пришлось прийти в мой институт биохимии и генетики, отвлечь сотрудников, чтобы они весь день мне объясняли, что такое юмор, как шутить, какие шутки смешные, в чем суть юмора. Алмаз Ибрагимов, младший научный сотрудник Института биохимии и генетики УФИЦ РАН

Евгений Магадеев уверен в себе и с нетерпением ждет начала Science Slam. Для него выступить на сцене – это возможность рассказать о своем проекте – создании троичного компьютера.

В Советском Союзе уже предпринимали такую попытку. Видимо, тогда время ещё не пришло. По всей видимости, время уже пришло. Надеемся, что все получится. Скорее всего, все получится. Евгений Магадеев, старший научный сотрудник лаборатории дизайна функциональных материалов БашГУ

Уже сегодня вечером Алмаз, Евгений и ещё четверо участников выйдут на сцену Science Slam. Это будет битва молодых ученых Башкортостана в формате стендапа. На каждое выступление дается по 10 минут. А в конце зрители выберут победителя.

Это популяризация науки. Это проект, который рассказывает о том, что наукой заниматься не только нудно и сложно. То есть это может быть и весело, интересно и очень зрелищно. Станислав Челнынцев, организатор Science Slam в Уфе

Наша цель – заинтересовать молодых для того, чтобы они пошли в науку. Полина Гомзина, пресс-секретарь Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня