В Уфе пройдет стендап-битва молодых ученых

Участники интеллектуального состязания доступно, наглядно и с юмором расскажут о своих разработках. Зрители узнают, как магнитную пленку превратить в передовой инструмент наноэлектроники или как с помощью опилок сделать менее токсичной традиционную эпоксидную смолу. Конкурс научно-популярных докладов пройдет в «Тинькофф-Холл».
В руках у участника Science Slam Алмаза Ибрагимова – африканская калимба. Завораживающие звуки инструмента подбадривают и придают силы молодому ученому. Он немного нервничает, ведь скоро на этой сцене он будет рассказывать о своем исследовании остроумно, доступно и интересно.
Евгений Магадеев уверен в себе и с нетерпением ждет начала Science Slam. Для него выступить на сцене – это возможность рассказать о своем проекте – создании троичного компьютера.
Уже сегодня вечером Алмаз, Евгений и ещё четверо участников выйдут на сцену Science Slam. Это будет битва молодых ученых Башкортостана в формате стендапа. На каждое выступление дается по 10 минут. А в конце зрители выберут победителя.
Для Уфы это уже 11-я битва молодых ученых. На этот раз Science Slam проходит при поддержке Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Прямую трансляцию в соцсетях будет вести телеканал БСТ, а уже на новогодних каникулах вы увидите специальный выпуск шоу, где мы покажем самые яркие моменты Science Slam. Ведь умным быть модно.