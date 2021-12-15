В Башкирии злоумышленники жестоко расправились с двумя братьями
Суд ужесточил приговор двоим жителям Зианчуринского района Башкирии. Их признали виновными в двойном убийстве с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР РБ.
30 сентября прошлого года в деревне Новопетровское в жилом доме были обнаружены множественные следы, похожие на кровь. Следователи установили, что по данному адресу проживали 50 и 55-летние братья.
Следователями совместно с сотрудниками полиции благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия были выявлены следы волочения, а также следы от колес гужевой повозки. Дальнейшими следственно-оперативными мероприятиями удалось обнаружить указанную повозку со следами крови, после чего установить личности подозреваемых. Ими оказались двое односельчан потерпевших, которые после предъявления собранных доказательств сознались в убийстве и указали местонахождение тел потерпевших.
Как установлено следствием и судом, ночью 29 сентября 2020 года подсудимые распивали спиртные напитки в гостях у потерпевших. Во время распития между хозяевами дома и гостями произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемые избили потерпевших. После содеянного, один из подсудимых, услышав слова угрозы уголовного преследования от одного и потерпевших, предложил своему сообщнику убить потерпевших, чтобы те не заявили в полицию, на что он согласился. Подсудимые нанесли двум братьям множественные удары железной трубой по голове, от которых они скончались на месте. После совершенного преступления злоумышленники погрузили тела в гужевую повозку, принадлежащую родителям одного из подсудимых, и вывезли их в лесной массив недалеко от деревни.
пресс-служба СУ СКР РБ
Свою вину подсудимые признали частично. Суд приговорил их к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор обжаловали стороны обвинения и защиты.
Четвертый апелляционной суд общей юрисдикции согласился с предъявленным следствием обвинением, признав, что убийство совершено с особой жестокостью, и ужесточил наказание одному подсудимому до 18 лет 6 месяцев лишения свободы, а его сообщнику - до 17 лет 10 месяцев. Обоим фигурантам надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.