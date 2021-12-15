В Башкирии злоумышленники жестоко расправились с двумя братьями

Как установлено следствием и судом, ночью 29 сентября 2020 года подсудимые распивали спиртные напитки в гостях у потерпевших. Во время распития между хозяевами дома и гостями произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемые избили потерпевших. После содеянного, один из подсудимых, услышав слова угрозы уголовного преследования от одного и потерпевших, предложил своему сообщнику убить потерпевших, чтобы те не заявили в полицию, на что он согласился. Подсудимые нанесли двум братьям множественные удары железной трубой по голове, от которых они скончались на месте. После совершенного преступления злоумышленники погрузили тела в гужевую повозку, принадлежащую родителям одного из подсудимых, и вывезли их в лесной массив недалеко от деревни.

пресс-служба СУ СКР РБ