В Башкирии наградили лауреата премии им М. Акмуллы

В Миякинском районе наградили лауреата премии имени Мифтахетдина Акмуллы. Ее получил 90-летний доктор медицинский наук, профессор Риза Магазов. Награждение состоялось в день рождения башкирского просветителя.

Вместо слов благодарности – красные розы. Бывшие коллеги Ризы Магазова отдают почтение его заслугам перед медициной. 90-летний доктор наук участвовал в разработке вакцинных препаратов для борьбы с мышиной лихорадкой. По достоинству его работу оценил и родной Миякинский район. Ризу Шаихъяновича наградили премией имени Мифтахетдина Акмуллы.

Риза Шаихъянович стал 33-м лауреатом премии и первым за всю историю врачом, который ее получил. Ранее награда присуждалась только писателям, журналистам, публицистам и социальным деятелям. В этот раз решили расширить круг профессий. Но главная традиция осталась – премию вручают в день рождения Мифтахетдина Акмуллы. В этом году исполнилось 190 лет со дня рождения поэта и просветителя. Почтить его память пришли и лауреаты премии прошлых лет.

Для гостей приготовили экскурсию в музее Акмуллы и к роднику, названному в честь просветителя. Они находятся в деревне, в которой рос поэт.