В Уфе стартовала «Международная неделя бизнеса»

Его стратегическая цель — опережающая подготовка кадров для беспилотного кластера республики. На презентационной площадке организован обучающий workshop, где студенты могут отработать основные навыки управления беспилотным воздушном судном. Там же проводятся ознакомление с заданиями конкурса и обмен опытом с финалистами федерального конкурса «Кибердром» 2021 года.