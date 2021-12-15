В Уфе стартовала «Международная неделя бизнеса»

В Уфе стартовал форум «Международная неделя бизнеса-2021: инвестиции в будущее». Форум проходит каждый год и объединяет представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран мира.
Деловая программа «Международной недели бизнеса — 2021» включает в себя несколько тематических дней: Technology, Export; World; SCO, BRICS; Economy и Kazakhstan - Bashkortostan. Первый день, посвященный технологиям и экспорту, открылся региональным инженерно-конструкторским конкурсом «Кибердром Башкортостан».
Его стратегическая цель — опережающая подготовка кадров для беспилотного кластера республики. На презентационной площадке организован обучающий workshop, где студенты могут отработать основные навыки управления беспилотным воздушном судном. Там же проводятся ознакомление с заданиями конкурса и обмен опытом с финалистами федерального конкурса «Кибердром» 2021 года.
Ключевым событием дня станет пленарное заседание «Экспорт и инвестиции: новые возможности». Участники заседания обсудят ключевые проблемы экспортеров — продвижение продукции и услуг на внешних рынках, необходимость комплексной поддержки производителей экспортной продукции, информирование и консультирование, организацию многоуровневого сопровождения российских компаний на зарубежных рынках и создание механизмов кооперации для них.
Во второй половине дня состоится открытие нового производственного комплекса индустриального парка «Уфимский» площадью 20 тысяч квадратных метров, строительство которого велось в рамках реализации национального проекта по поддержке МСП.
На площадке форума также пройдет юбилейное заседание Инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате «Инвестиционного часа».
Кроме того, участников «Международной недели бизнеса — 2021» ждут многочисленные тематические сессии.
Завершится первый день работы международного форума двумя торжественными церемониями. В ходе первой наградят победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и конкурса на лучшее освещение вопросов качества в СМИ Башкортостана.
В ходе второй церемонии награды получат победители Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал». Мероприятие проведут телеведущая Мария Ситтель и актер Александр Стриженов. Цель конкурса — поощрить яркие телевизионные программы и тележурналистов, освещающих темы бизнеса и предпринимательства на российском ТВ.
Все дни проведения форума «Международная неделя бизнеса – 2021: инвестиции в будущее» на площадке Конгресс-холла «Торатау» продолжат работу оперативные офисы институтов развития и международных представительств Республики Казахстан, Республики Беларусь и Турецкой Республики. Там можно получить консультации о выходе бизнес-сообщества на новые рынки и потенциальных нишах для экспорта.
Форум проходит в комбинированном формате: онлайн и офлайн. Прямая трансляция «Международной недели бизнеса» доступна на сайте.
Организаторами масштабного форума выступили Конгресс-бюро и правительство Башкортостана. Работа «Международной недели бизнеса-2021» продолжится до 18 декабря.