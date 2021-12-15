В Башкирии трое школьников ограбили дом

По предварительным данным, трое 15-летних сельчан решили заработать денег незаконным способом. Ребята выбрали дом, в котором вечерами не горел свет, и, предположив, что он пустует, решили туда проникнуть. Школьники сняли окно и попали внутрь жилища. Из дома они вынесли гитару, утюг, кабель от антенны, тонометр, мясорубку, инструменты и набор бокалов. Все добытое «сокровище» ребята планировали продать. Однако не успели, на малолетних злоумышленников вышли полицейские.

пресс-служба МВД РБ