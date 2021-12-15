В Башкирии трое школьников ограбили дом

44-летняя жительница села Темясово Баймаского района Башкирии обратилась в полицию и рассказала, что из доме ее дочери пропали личные вещи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РБ.
Благодаря свидетельнице, полицейские задержали троих 15-летних девятиклассников. Свою вину они признали и венули украденное.
По предварительным данным, трое 15-летних сельчан решили заработать денег незаконным способом. Ребята выбрали дом, в котором вечерами не горел свет, и, предположив, что он пустует, решили туда проникнуть. Школьники сняли окно и попали внутрь жилища. Из дома они вынесли гитару, утюг, кабель от антенны, тонометр, мясорубку, инструменты и набор бокалов. Все добытое «сокровище» ребята планировали продать. Однако не успели, на малолетних злоумышленников вышли полицейские.
пресс-служба МВД РБ
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. детали инцидента устанавливаются.