Бизнесмен «кинул» девять жителей Башкирии на 11 млн рублей

В суде установлено, что с апреля 2018 г. по март 2019 г. обвиняемый, будучи учредителем и заместителем генерального директора АО «Росмонтажстрой», предложил 9 гражданам приобрести квартиры в строящихся домах, в которых его фирма выполняла строительные работы.

пресс-служба прокуратуры Нефтекамска