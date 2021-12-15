Бизнесмен «кинул» девять жителей Башкирии на 11 млн рублей
В Нефтекамске суд вынес приговор 44-летнему мужчине. Его признали виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нефтекамска.
В суде установлено, что с апреля 2018 г. по март 2019 г. обвиняемый, будучи учредителем и заместителем генерального директора АО «Росмонтажстрой», предложил 9 гражданам приобрести квартиры в строящихся домах, в которых его фирма выполняла строительные работы.
пресс-служба прокуратуры Нефтекамска
Покупатели передали деньги подсудимому под расписку. Полученные денежные средства он потратил на личные цели. Сумма ущерба составила около 11 млн рублей.
Подсудимый мог вернуть деньги гражданам, а компания получила права требования на более 40 квартир в счет выполненных работ, которые были переданы третьим лицам.
пресс-служба прокуратуры Нефтекамска
Свою вину мужчина не признал. Он вернул деньги обманутым гражданам. Суд приговорил его к 6 годам условного лишения свободы.