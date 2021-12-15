В Уфе 19-летний парень влетел на иномарке в кафе

Судя по камерам видеонаблюдения, автомобиль на высокой скорости двигался по дорогам города. Следуя по проспекту Октября в сторону улицы 50-летия Октября, машина влетела в административное здание.

За рулём иномарки находился 19-летний парень. Сотрудники ГИБДД не нашли у него водительских прав. В аварии пострадали пять человек: сам водитель и его пассажиры – молодые люди от 19 до 21 лет. Им потребовалась госпитализация.