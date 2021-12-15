В Уфе прошел Кубок Башкирии по восточному боевому единоборству Сётокан

В Уфе прошёл Открытый Кубок Башкортостана по восточному боевому единоборству Сётокан. Турнир состоялся в рамках форума боевых искусств, который стартует уже завтра. Принять участие в соревнованиях могли спортсмены старше 10 лет из нашей республики и Челябинской области.

Этот финальный бой получился одним из самых интересных и напряженных на турнире и длился больше десяти минут. Казалось, что Ангелина Фаткуллина из Стерлитамака идёт к своей победе, нанося своей сопернице удар за ударом. После одного из таких приёмов противница Ангелины упала на татами и, казалось, что уже не сможет продолжить бой. Но после вмешательства врачей финал продолжился, через несколько мгновений уже сама Фаткуллина получила удар в голову. Несмотря на это, по очкам в финальном бою победу одержала именно спортсменка из Стерлитамака. А сразу после окончания поединка она поддержала свою соперницу.

Когда спортсмены выходят на татами, друзья мы или родственники, мы уже не друзья и не родственники, а соперники. Но главное – уважение друг к другу. Без уважения никак. Ангелина Фаткуллина, победитель Открытого кубка Республики Башкортостан по Сётокану

14-летний Денис Адиятуллин приехал на соревнования из Иглино и участвовал сразу в двух весовых категориях. Обладатель красного пояса по карате хочет стать кандидатом в мастера спорта, поэтому ему было необходимо доказать свою силу на республиканском турнире. После совещания судей финальный бой в весе до 50 килограммов остался за Адиятуллиным.

Я карате занимаюсь четвертый год, мне очень нравится из-за того, что бойцы прокачивают свою физику, умение думать в бою и всё подобное. Денис Адиятуллин, победитель Открытого Кубка Республики Башкортостан по Сётокану

Сётокан – это самый классический стиль карате. Разделение с тремя других видами – Вадо-рю, Сито-рю и Киокусинкай – произошло еще давно в Японии. Сётокан отличается линейными перемещениями и линейным приложением силы. Судить соревнования тоже непросто, но опытный Юрий Архипов знает, как оценить любой бой.

При оценке выполнения в кумете основные критерии – сила скорость, правильно выбранная дистанция, правильно выбранное время для и дзаншин – сосредоточенность после атаки. Нужно постоянно держать в поле зрения своего соперника. Если одного критерия не хватает – это полпобеды, то есть вазари. Юрий Архипов, главный судья соревнований

Кубок республики по восточному боевому единоборству – традиционное соревнование. Кто-то только набирается опыта, а более опытные спортсмены доказывают своё право принять участие в более статусных всероссийских турнирах.

Сейчас мы готовимся на следующий год. Будет первенство России, идет подготовка, отслеживаем и отбираем лучших спортсменов на предстоящий чемпионат, формируем состав сборной Башкирии. Олег Какоулин, президент Федерации восточного боевого единоборства Республики Башкортостан