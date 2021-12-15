Теннис на колясках в Башкирии отметил второй юбилей

Курс на работу с инвалидами 20 лет назад взял тренер Вячеслав Шамаев.
В 1998-м году он заинтересовался теннисом на колясках, в течение трех лет искал желающих заниматься этим сложным и еще не совсем изученным видом спорта. Первая тренировка состоялась в декабре 2001 года. Вскоре уфимцы отправились на первый международный турнир, а через пять лет у Шамаева появилась первая юниорская группа. С 2015 года они ежедневно тренируются на базе Уфимской коррекционной школы-интерната номер 13.
Сейчас главной задачей Вячеслава Шамаева является привлечение как можно большего количества детей-инвалидов к занятиям. В данный момент на базе школы-интерната тренируются 30 воспитанников, из которых семь являются победителями и призерами чемпионатов и первенств России.