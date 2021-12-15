Теннис на колясках в Башкирии отметил второй юбилей

Курс на работу с инвалидами 20 лет назад взял тренер Вячеслав Шамаев.

В 1998-м году он заинтересовался теннисом на колясках, в течение трех лет искал желающих заниматься этим сложным и еще не совсем изученным видом спорта. Первая тренировка состоялась в декабре 2001 года. Вскоре уфимцы отправились на первый международный турнир, а через пять лет у Шамаева появилась первая юниорская группа. С 2015 года они ежедневно тренируются на базе Уфимской коррекционной школы-интерната номер 13.

Самое главное событие – постройка теннисного корта, единственная школа коррекционная в России, а может и в мире, которая имеет свой крытый теннисный корт. Дети могут ежедневно заниматься здесь, не надо их везти куда-то

Вячеслав Шамаев, тренер сборной Республики Башкортостан по теннису на колясках

Сейчас главной задачей Вячеслава Шамаева является привлечение как можно большего количества детей-инвалидов к занятиям. В данный момент на базе школы-интерната тренируются 30 воспитанников, из которых семь являются победителями и призерами чемпионатов и первенств России.

У нас тренер очень хороший, он в нас вкладывает душу, за это мы его благодарим.

Виктор Сидоров, победитель первенства России по теннису на колясках

Я занимаюсь семь лет назад, я выбрал этот спорт, я хочу стать чемпионом.

Михей Сидоров, победитель первенства России по теннису на колясках
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