Три гонщика из Башкирии могут войти в команду «Газпром-РусВело»

Созданный в 2011 году профессиональный клуб остро нуждается в молодых перспективных спортсменах. А это верный шанс для воспитанников уфимского велоцентра «Агидель», которые смогут пробиться в состав.

Они проезжают на велосипеде десятки километров за один день, иначе результата не будет. А все эти ребята приехали в уфимский велоцентр «Агидель» уже с серьезными амбициями, несмотря на юный возраст. Им пришлось отказаться от отчего дома и принять спартанский режим с четырьмя тренировками в день, но это был осознанный выбор. Один из них –Артем Хомяков из Белорецка. В уфимском центре живет и тренируется шесть лет. В свое время велосипед предпочел лыжному спорту.

У Артема и еще двух велосипедистов есть шанс выигрывать гонки в команде «Газпром-РусВело». Название говорит само за себя. За место в составе Артем Хомяков будет отбираться вместе с Тимуром Габдуллиным из Благоварского района и Нурисламом Рахимовым из Ишимбая. Это один из первых шагов в возможном сотрудничестве «Газпрома» и Федерации велоспорта Башкортостана.

Сейчас наблюдается острая нехватка профессиональных шоссейных велосипедистов из России. Поэтому спортивный директор «Газпром РусВело» Евгений Петров, сам выходец уфимской «Агидели», рассчитывает на взаимодействие. В школу уже направлено 70 комплектов экипировки, станки и даже массажные столы.

В Башкортостане удалось не только сохранить велоспорт, но и развить. В республике работает порядка 15 филиалов велоцентра «Агидель», в том числе в Чекмагушевском районе.