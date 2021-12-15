Башкирские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири»

Мероприятие прошло в Омске. Это был зимний этап турнира. Первое место в дисциплине скоростной слалом среди детей не старше 9 лет завоевал Максим Костин из Уфы. Лилия Исянбаева стала третьей в этой же возвратной категории.

Соревнования прошли очень хорошо. Первый забег я упал и расплакался, но потом собрался и выиграл.

У меня не получилось в первом забеге проехать чисто, я волновалась, но потом собралась.

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей страны. Этим турниром роллеры закрыли российские календарные старты в сезоне. Впереди только первенство Европы в Испании, куда сегодня отправился Демид Рудько из Уфы. На европейском форуме он станет единственным представителем от республики. Спортсмен выступит в дисциплине скоростной слалом.