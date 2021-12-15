«Кировец» обыграл «Ска-Свердловск» во втором матче сезона

Сегодня «Кировец» провел второй матч против «СКА-Свердловск». Игра проходила в рамках первого этапа чемпионата Высшей лиги по хоккею с мячом среди команд третьей группы.

Хозяева льда не оставили сопернику никаких шансов. Уже в первом тайме подопечные Алексея Кузьмина сделали результат – игроки «Кировца» забили шесть безответных голов. После перерыва уфимцы продолжили наращивать преимущество. Итоговый счет матча – 10:2 в пользу башкирского коллектива.