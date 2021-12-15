Глава Башкирии подвел итоги юбилейного Инвестчаса

Сегодня, 15
декабря, Глава Башкирии подвёл итоги активной работы с инвесторами за три года
работы Инвестчасов. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.
В Башкирии
было проведено 100 Инвестчасов. Радий Хабиров отметил, что за это время
правительству и предпринимателям удалось настроить эффективный механизм прямого
общения. В целом были подписаны проекты почти на 3 триллиона рублей.
За три года мы проделали кропотливую работу - 396 инвестиционных проектов, 66 тысяч рабочих мест. Только за 11 месяцев 2021 года мы рассмотрели 97 инвестиционных проектов. В результате реализации этих проектов мы говорим о 12,5 тысячи рабочих мест.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Башкирия вошла
в пятёрку самых инвестиционно привлекательных регионов. Ежегодно объём
инвестиций, которые поступают в республику, увеличивается. За три года удалось
построить разноплановую инфраструктуру поддержки бизнеса — ОЭЗ «Алга», 5 ТОСЭР,
11 индустриальных и 18 технопарков.
Всего с 2018 года мы оказали поддержку инвесторам на общую сумму 13,45 млрд рублей, в том числе налоговые послабления – 11,5 млрд рублей, субсидии на возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры – 700 млн рублей, на приобретение оборудования – 600 млн рублей, на уплату процентов по инвестиционным кредитам – 100 млн рублей, на модернизацию объектов АПК – 250 млн рублей, на создание транспортной инфраструктуры – 300 млн рублей. Мы также помогаем инвесторам в оформлении документов на землю, оказываем содействие в технологическом присоединении к сетям электро-, газо- и водоснабжения. Наш Фонд развития промышленности Республики Башкортостан помогает инвесторам получать льготное финансирование. С их помощью поддержали 69 проектов. В результате в экономику республики привлекли инвестиции на сумму 28 млрд 140 млн рублей, при этом около одной трети - из федерального фонда.