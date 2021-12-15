Глава Башкирии подвел итоги юбилейного Инвестчаса

Всего с 2018 года мы оказали поддержку инвесторам на общую сумму 13,45 млрд рублей, в том числе налоговые послабления – 11,5 млрд рублей, субсидии на возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры – 700 млн рублей, на приобретение оборудования – 600 млн рублей, на уплату процентов по инвестиционным кредитам – 100 млн рублей, на модернизацию объектов АПК – 250 млн рублей, на создание транспортной инфраструктуры – 300 млн рублей. Мы также помогаем инвесторам в оформлении документов на землю, оказываем содействие в технологическом присоединении к сетям электро-, газо- и водоснабжения. Наш Фонд развития промышленности Республики Башкортостан помогает инвесторам получать льготное финансирование. С их помощью поддержали 69 проектов. В результате в экономику республики привлекли инвестиции на сумму 28 млрд 140 млн рублей, при этом около одной трети - из федерального фонда.

Радий Хабиров, Глава Башкирии