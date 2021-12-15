Вышла новая версия ОС Android для бюджетных устройств

Google разработала новую систему для бюджетных смартфонов Android 12 Go edition. Специально для недорогих устройств улучшили энергоэффективность, чтобы они смогли работать больше, переосмыслили защиту пользовательских данных.
Владельцы бюджетных смартфонов смогут пользоваться основными функциями обычной системы Android. Известно, что в новой ОС практически ничего не урезано, за исключением функций, требующих повышенной производительности процессора.
Смартфоны на базе новой системы начнут выходить уже в начале 2022 года.