Старт новых технологий в машиностроении: в Уфе проходит Международная неделя бизнеса

Пандемия прогрессу не помеха. В рамках Международной недели бизнеса в Уфе дали старт испытаниям новых технологий в машиностроении. В режиме онлайн начал работать новый газоперекачивающий агрегат на базе двигателя АЛ-31СТ, который, как говорят специалисты, повышает эффективность в самом сердце газотранспортной системы. Актуальные вопросы в сфере предпринимательства будут обсуждать в Башкортостане до 18 декабря.

Международная неделя бизнеса в Уфе началась с запуска прогрессивных разработок. В режиме телемоста Конгресс-холл в столице и компрессорная станция  КС-17 «Поляна» в Благовещенском районе дали старт началу испытаний нового газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31СТ. Конструктивный диалог госкорпорации «Ростех», «Газпром» и Башкортостана стимулирует  развитие республиканского машиностроения.

Как сказал Радий Хабиров, промышленность Башкортостана проходит непростой период пандемии. В сложном положении находились заводы КумАПП, «Станкостроение», БелЗАН, но сегодня фиксируется положительная динамика. Правление «Ростеха» приняло решение о создании станкостроительной промышленной группы. Ведущей компанией в ней будет стерлитамакское предприятие «Станкостроение». В развитие планируют инвестировать порядка 1 млрд рублей. Такой же объём вложений ожидается и в создание новых мощностей Белебеевского завода «Автонормаль». Планируемый объем поддержки в КумАПП – 1,7 млрд рублей.

Фото №1 - Старт новых технологий в машиностроении: в Уфе проходит Международная неделя бизнеса

Второй год подряд наращивает производство вертолётной продукции. По итогам 2021 года общий объём выпуска техники достигнет 9,5 млрд рублей. Мы приобрели для республики в лизинг многоцелевой пожарно-спасательный вертолёт Ка-32A11ВС. Надеемся, что будет успешным и проект по созданию в регионе беспилотной вертолётной техники. Эту инициативу поддержал Фонд развития промышленности России и готов профинансировать на 1,7 млрд рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном.

Я хочу сказать, что мы с РФ создали эту межведомственную комиссию, достаточно неплохо проработали весь период, и сегодня шестое заседание, я считаю, что мы на правильном пути.  

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех»

Новые возможности экспорта и инвестиций обсудили на пленарном заседании.  За 10 месяцев этого года российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил 153 миллиарда долларов, это больше чем за весь допандемийный 2018 год. К концу 2021-го ожидается показатель в 185 млрд долларов. Сырьевые поставки перестают доминировать. Российский экспортный центр высоко оценил позиции Башкортостана. Практика «скорая экспортная помощь», которая родилась в республике, заинтересовала федеральных специалистов. 

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Что касается экспорта Республики Башкортостан, +17% рост экспорта за 9 месяцев относительно прошлого периода и внутри общего экспорта +37% рост несырьевого неэнергетического экспорта относительно прошлого года. Это очень хорошая статистика, 117 стран являются рынками для Республики Башкортостан, это действительно очень хорошее восстановление от последствий коронавируса.

Вероника Никишина, генеральный директор российского экспортного центра
Фото №2 - Старт новых технологий в машиностроении: в Уфе проходит Международная неделя бизнеса

В целом мы характеризуем оживление экономической деятельности. Этот год мы закончим лучше, чем прошлый год, но при этом хочу сразу сказать, что в целом нам нужно еще товарооборот поднимать. Поэтому у нас есть куда стремиться, и из положительного, о чем мы сегодня говорили, то, что мы начали увеличивать долю несырьевого неэнергетического экспорта в общем товарообороте – это очень важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Международная неделя бизнеса в Уфе – это площадка, где подводятся итоги года. Об этих ожиданиях заявил глава республики. Это наработка стратегии будущего, а также возможность выразить благодарность инвесторам за плодотворное сотрудничество. Башкортостан – это регион, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно. 

Мы стараемся максимальное количество мер поддержки создать для того, чтобы наши экспортеры чувствовали дополнительную поддержку, в первую очередь это, конечно, субсидируемые затраты на доставку товаров, транспортировку товаров, это наиболее чувствительная для экспортеров составляющая, ну и также еще ряд мер господдержки есть: сертификация, экспортный кешбэк. 

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан 

Международная неделя бизнеса в Уфе продлится до 18 декабря. Участники обсудят международную кооперацию, конкуренцию в гонке лидеров, инвестиционные ниши Казахстана и Башкортостана, а также другие актуальные вопросы. 

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