Старт новых технологий в машиностроении: в Уфе проходит Международная неделя бизнеса

Пандемия прогрессу не помеха. В рамках Международной недели бизнеса в Уфе дали старт испытаниям новых технологий в машиностроении. В режиме онлайн начал работать новый газоперекачивающий агрегат на базе двигателя АЛ-31СТ, который, как говорят специалисты, повышает эффективность в самом сердце газотранспортной системы. Актуальные вопросы в сфере предпринимательства будут обсуждать в Башкортостане до 18 декабря.
Международная неделя бизнеса в Уфе началась с запуска прогрессивных разработок. В режиме телемоста Конгресс-холл в столице и компрессорная станция КС-17 «Поляна» в Благовещенском районе дали старт началу испытаний нового газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31СТ. Конструктивный диалог госкорпорации «Ростех», «Газпром» и Башкортостана стимулирует развитие республиканского машиностроения.
Как сказал Радий Хабиров, промышленность Башкортостана проходит непростой период пандемии. В сложном положении находились заводы КумАПП, «Станкостроение», БелЗАН, но сегодня фиксируется положительная динамика. Правление «Ростеха» приняло решение о создании станкостроительной промышленной группы. Ведущей компанией в ней будет стерлитамакское предприятие «Станкостроение». В развитие планируют инвестировать порядка 1 млрд рублей. Такой же объём вложений ожидается и в создание новых мощностей Белебеевского завода «Автонормаль». Планируемый объем поддержки в КумАПП – 1,7 млрд рублей.
Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном.
Новые возможности экспорта и инвестиций обсудили на пленарном заседании. За 10 месяцев этого года российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил 153 миллиарда долларов, это больше чем за весь допандемийный 2018 год. К концу 2021-го ожидается показатель в 185 млрд долларов. Сырьевые поставки перестают доминировать. Российский экспортный центр высоко оценил позиции Башкортостана. Практика «скорая экспортная помощь», которая родилась в республике, заинтересовала федеральных специалистов.
Международная неделя бизнеса в Уфе – это площадка, где подводятся итоги года. Об этих ожиданиях заявил глава республики. Это наработка стратегии будущего, а также возможность выразить благодарность инвесторам за плодотворное сотрудничество. Башкортостан – это регион, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно.
Международная неделя бизнеса в Уфе продлится до 18 декабря. Участники обсудят международную кооперацию, конкуренцию в гонке лидеров, инвестиционные ниши Казахстана и Башкортостана, а также другие актуальные вопросы.