В Башкирии наградили мужчину, спасшего полицейского от таксиста с ножом

29-летний Марат Залыков по решению министра внутренних дел Башкирии Романа Деева удостоен почетной грамоты МВД. Еще одна награда также вручена от руководства и личного состава Госавтоинспекции региона.

Напомним, вечером 29 сентября в ходе разбирательства между участниками ДТП произошел конфликт, в котором водитель «Весты», а также его 38-летний пассажир напали на водителя «Киа», 28-летнего лейтенанта полиции. Таксист достал нож и начал наносить удары.

Марат Залыков стал очевидцем нападения и попытался помешать злоумышленнику, но также получил ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали водителя «Весты» и его пассажира. Известно, что нападавший был пьян. Кроме того, мужчина, как и его пассажир, ранее неоднократно судимы.