В России выявили более 28 тысяч новых случаев COVID-19

Общее число выявленных и подтвержденных фактов заражения COVID-19 в России движется к новой отметке. На сегодняшний день по стране зарегистрировали более 10 млн фактов заболевания - 10 103 160.

Фото №1 - В России выявили более 28 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки было зафиксировано 28 363 случая заражения ковидом. Также за сутки выписали 35 633 пациента а за весь период пандемии – 8 839 633 человек.

Из официальных федеральных данных известно, что за сутки в стране скончались 1 142 больных коронавирусом. Всего от этого заболевания в России погиб уже 292 891 человек.

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