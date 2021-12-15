В России выявили более 28 тысяч новых случаев COVID-19

Общее число выявленных и подтвержденных фактов заражения COVID-19 в России движется к новой отметке. На сегодняшний день по стране зарегистрировали более 10 млн фактов заболевания - 10 103 160.

За сутки было зафиксировано 28 363 случая заражения ковидом. Также за сутки выписали 35 633 пациента а за весь период пандемии – 8 839 633 человек.