Радий Хабиров провел сотое заседание «Инвестчаса»

Глава Башкортостана провел юбилейный «Инвестчас». Сотое заседание состоялось в выездном формате на территории индустриального парка «Уфимский», который открыли возле микрорайона Шакша. Сколько проектов удалось обсудить с октября 2018 года и какой объем инвестиций республика смогла привлечь за это время?

Сотое, юбилейное заседание «Инвестчаса» совпало с техническим открытием производственного комплекса индустриального парка «Уфимский». Здесь же глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина запустили линию по производству зерноочистительного оборудования, не имеющего аналогов в России. Сам инвестор уверен: личный прием главы Башкортостана позволил ему в ускоренные сроки запустить производство.

С первого раза нам дали добро и зеленый свет. Мы сразу начали воплощать свои идеи и задумки. Нам предоставили хорошее помещение, дали хорошие условия, в том числе и финансовые. Артур Абдюшев, директор ООО «Арт-Агро»

Места в двух корпусах индустриального парка площадью 20 тысяч квадратных метров уже зарезервированы на 70 процентов. Глава Башкортостана пообщался с будущими резидентами. Компания «Азимут» занимается выпуском краски для дорожной разметки. Раньше продукцию завозили из других регионов. После участия в «Инвестчасе» производство удалось локализовать в Уфе, что снизит себестоимость краски.

Здесь будет производство разметочных материалов – краски и холодного пластика. Штат – 56 человек, высококвалифицированные специалисты. Дмитрий Архипов, генеральный директор компании «Азимут»

В текущем году состоялось 22 заседания инвестиционного комитета. Было рассмотрено 97 проектов с заявленным объемом инвестиций 142 миллиарда рублей. В результате реализации данных проектов планируется создать свыше 12,5 тысяч рабочих мест.

Со старта работы инвестиционных комитетов рассмотрено порядка 400 инвестпроектов на сумму 815 миллиардов рублей. Этот тренд поддержали в муниципалитетах, где проводятся «Предпринимательские часы». Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики

На юбилейное заседание пригласили как действующих инвесторов, так и потенциальных. Предприниматели из Ишимбайского, Чекмагушевского и Мелеузовского районов представили свои проекты в онлайн-режиме. Глава Башкортостана поблагодарил инвесторов и отметил, что «Инвестчасы» за короткий срок доказали свою эффективность.

По итогам 2020 года Башкортостан вошёл в пятёрку лучших регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие во взаимодействии с бизнесменами. Это очень сложная, кропотливая работа, но она приносит свои плоды экономике региона и нашим жителям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очередные проекты рассмотрены на выездном совещании. Компания «Фарус», партнер крупных газовых и нефтяных гигантов страны, готова вложить 12 миллиардов рублей в новое производство в особой экономической зоне «Алга». Будет создано 400 рабочих мест.

Такие площадки, как «Алга», – хорошая причина строить замечательные заводы, которые мы запланировали. Здесь будет единственный в России завод жирных спиртов. Линар Фаттахов, председатель совета директоров компании «Фарус»

Миллиардные инвестиции направлены не только в крупные промышленные производства, но и в сельское хозяйство. Приоритетный статус обретают и проекты, нацеленные на развитие туризма, в частности на строительство придорожного сервиса, организацию глэмпингов. На сегодняшний день инвестиционный портфель Башкортостана включает 1682 реализующихся проекта, которые предполагают вложения в экономику региона почти триллиона рублей. И это только начало.

Чтобы запустить предприятие, нужно очень внимательно и бережно к этому относиться. Это очень тяжелый труд: невероятная конкуренция, сложная экономическая ситуация. Если не будем по каждому предприятию лично помогать с использованием всей силы власти, государства, то ничего не получится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан