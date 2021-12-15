Радий Хабиров провел сотое заседание «Инвестчаса»

Глава Башкортостана провел юбилейный «Инвестчас». Сотое заседание состоялось в выездном формате на территории индустриального парка «Уфимский», который открыли возле микрорайона Шакша. Сколько проектов удалось обсудить с октября 2018 года и какой объем инвестиций республика смогла привлечь за это время?
Сотое, юбилейное заседание «Инвестчаса» совпало с техническим открытием производственного комплекса индустриального парка «Уфимский». Здесь же глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина запустили линию по производству зерноочистительного оборудования, не имеющего аналогов в России. Сам инвестор уверен: личный прием главы Башкортостана позволил ему в ускоренные сроки запустить производство.
Места в двух корпусах индустриального парка площадью 20 тысяч квадратных метров уже зарезервированы на 70 процентов. Глава Башкортостана пообщался с будущими резидентами. Компания «Азимут» занимается выпуском краски для дорожной разметки. Раньше продукцию завозили из других регионов. После участия в «Инвестчасе» производство удалось локализовать в Уфе, что снизит себестоимость краски.
В текущем году состоялось 22 заседания инвестиционного комитета. Было рассмотрено 97 проектов с заявленным объемом инвестиций 142 миллиарда рублей. В результате реализации данных проектов планируется создать свыше 12,5 тысяч рабочих мест.
На юбилейное заседание пригласили как действующих инвесторов, так и потенциальных. Предприниматели из Ишимбайского, Чекмагушевского и Мелеузовского районов представили свои проекты в онлайн-режиме. Глава Башкортостана поблагодарил инвесторов и отметил, что «Инвестчасы» за короткий срок доказали свою эффективность.
Очередные проекты рассмотрены на выездном совещании. Компания «Фарус», партнер крупных газовых и нефтяных гигантов страны, готова вложить 12 миллиардов рублей в новое производство в особой экономической зоне «Алга». Будет создано 400 рабочих мест.
Миллиардные инвестиции направлены не только в крупные промышленные производства, но и в сельское хозяйство. Приоритетный статус обретают и проекты, нацеленные на развитие туризма, в частности на строительство придорожного сервиса, организацию глэмпингов. На сегодняшний день инвестиционный портфель Башкортостана включает 1682 реализующихся проекта, которые предполагают вложения в экономику региона почти триллиона рублей. И это только начало.
Юбилейное, сотое по счету заседание «Инвестчаса» завершилось поздно вечером, после окончания рабочего дня. И только в таком режиме возможно добиться успехов, говорят сами предприниматели, которым мало 24 часов в сутках. Уже завтра в Башкортостане начнется работа над созданием новых предприятий и нескольких сотен рабочих мест. Всего же после реализации всех инвестпроектов, которые на данный момент были представлены Радию Хабирову с октября 2018 года, будут трудоустроены более 66 тысяч жителей республики.