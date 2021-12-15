В Уфе мужчина украл из магазина 16 упаковок сыра

В отделение полиции Уфы обратились сотрудники одного из продуктовых магазинов и рассказали, что неизвестный схватил 16 упаковок сыра и сбежал. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РБ.

В кратчайшие сроки полицейские заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и задержали его. Им оказался ранее судимый 27-летний уфимец. В ходе обыска оперативники обнаружили у него часть украденного.