Трое жителей Стерлитамака погибли в ДТП с фурой в Татарстане

Влетели под фуру. 4 скончались в результате аварии на трассе М-7. Трагедия произошла сегодня в Актанышском районе Татарстана.

В смертельное ДТП попали автомобиль Chevrolet Lacetti с башкирскими номерами и грузовое Volvo из Челябинска. Водитель и три пассажира легковой автомашины скончались на месте.

Как стало известно, трое погибших – жители Стерлитамака, двое из них 95-го и 67-го годов рождения. Личности четвертого погибшего пока не установлена. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.