Трое жителей Стерлитамака погибли в ДТП с фурой в Татарстане

Влетели под фуру. 4  скончались в результате аварии  на трассе М-7. Трагедия произошла сегодня  в Актанышском районе Татарстана.

Фото №1 - Трое жителей Стерлитамака погибли в ДТП с фурой в Татарстане

В смертельное ДТП попали автомобиль Chevrolet Lacetti с башкирскими номерами  и грузовое  Volvo из Челябинска. Водитель и три пассажира легковой автомашины скончались на месте.

Как стало известно, трое погибших – жители Стерлитамака, двое из них 95-го и 67-го годов рождения. Личности четвертого погибшего пока не установлена. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото:  ИА «Татар-информ»  

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