Новая аппаратура и телемедицина: как в онкодиспансере Уфы борются с раком

Рак молочной железы занимает первое место в республике среди онкозаболеваний. Показатель выявляемости за 9 месяцев составил 15 процентов. Сегодня журналистам провели пресс-тур в клиническом онкодиспансере. Как развивается данный профиль медицины в республике?
На операционном столе 37-летняя пациентка. Неутешительный диагноз – 3-я стадия рака яичника. Причем опухоль распространилась по брюшной полости. Врачам предстоит удалить все очаги. Технически сложная операция может продлиться до 12 часов. На втором этап вмешательства – внутрибрюшная химиотерапия.
Аппарат был установлен благодаря национальному проекту, как и современный компьютерный томограф. Он имеет не только диагностическую функцию, под его контролем выполняется биопсия. При этом профиль врача позволяет делать обе процедуры: пациенту не нужно ходить из кабинета в кабинет.
Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» начала реализовываться с 2019 года. До этого многие аппараты в диспансере были в единственном экземпляре, отсюда очереди и недовольные пациенты. Обновление материально-технической базы позволило увеличить объемы оказанного лечения в три раза.
Сейчас на базе диспансера проводится порядка 8 тысяч операций в год, 75 процентов из которых малоинвазивны. Развивается формат телемедицинских консультаций. Пациенты из отдаленных сел могут собрать анализы и представить их консилиуму в онлайн-формате.
Без внимания не остаются и маленькие пациенты: начато строительство центра детской онкологии. Работа по подготовке кадров и изучение методов лечения острых лейкозов у детей ведется совместно с центром Дмитрия Рогачева.