Новая аппаратура и телемедицина: как в онкодиспансере Уфы борются с раком

Рак молочной железы занимает первое место в республике среди онкозаболеваний. Показатель выявляемости за 9 месяцев составил 15 процентов. Сегодня журналистам провели пресс-тур в клиническом онкодиспансере. Как развивается данный профиль медицины в республике?

На операционном столе 37-летняя пациентка. Неутешительный диагноз – 3-я стадия рака яичника. Причем опухоль распространилась по брюшной полости. Врачам предстоит удалить все очаги. Технически сложная операция может продлиться до 12 часов. На втором этап вмешательства – внутрибрюшная химиотерапия.

Заполняем брюшную полость раствором и производим циркуляцию. Преимущество, что мы подводим препарат к опухоли. Осложнений меньше. Никита Тарасов, врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера

Аппарат был установлен благодаря национальному проекту, как и современный компьютерный томограф. Он имеет не только диагностическую функцию, под его контролем выполняется биопсия. При этом профиль врача позволяет делать обе процедуры: пациенту не нужно ходить из кабинета в кабинет.

Это позволяет уменьшать дозу облучения. Делать правильную разметку. Уменьшается время сканирования. Позволяет точечно вводить иглу. Алик Гареев, врач-рентгенолог Республиканского клинического онкологического диспансера

Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» начала реализовываться с 2019 года. До этого многие аппараты в диспансере были в единственном экземпляре, отсюда очереди и недовольные пациенты. Обновление материально-технической базы позволило увеличить объемы оказанного лечения в три раза.

Сейчас только на диагностику 4 аппарата КТ, 3 аппарата МРТ, 2 аппарата лучевой терапии. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера

Сейчас на базе диспансера проводится порядка 8 тысяч операций в год, 75 процентов из которых малоинвазивны. Развивается формат телемедицинских консультаций. Пациенты из отдаленных сел могут собрать анализы и представить их консилиуму в онлайн-формате.

Проводим более 25 тысяч циклов химиотерапевтических процедур. Увеличились пациенты, которых выявляют на ранних стадиях. 5-летняя выживаемость увеличилась на 5 процентов. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан