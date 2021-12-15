Новая аппаратура и телемедицина: как в онкодиспансере Уфы борются с раком

Рак молочной железы занимает первое место в республике среди онкозаболеваний. Показатель выявляемости за 9 месяцев составил 15 процентов. Сегодня журналистам провели пресс-тур в клиническом онкодиспансере. Как развивается данный профиль медицины  в республике?

На операционном столе 37-летняя пациентка. Неутешительный диагноз – 3-я стадия рака яичника. Причем опухоль распространилась по брюшной полости. Врачам предстоит удалить все очаги. Технически сложная операция может продлиться до 12 часов. На втором этап вмешательства – внутрибрюшная химиотерапия.

Заполняем брюшную полость раствором и производим циркуляцию. Преимущество, что мы подводим препарат к опухоли. Осложнений меньше.

Никита Тарасов, врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера
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Аппарат был установлен благодаря национальному проекту, как и современный компьютерный томограф. Он имеет не только  диагностическую функцию, под его контролем выполняется биопсия. При этом профиль врача позволяет делать обе процедуры: пациенту не нужно ходить из кабинета в кабинет.

Это позволяет уменьшать дозу облучения. Делать правильную разметку. Уменьшается время сканирования. Позволяет точечно вводить иглу.

Алик Гареев, врач-рентгенолог Республиканского клинического онкологического диспансера

Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» начала реализовываться с 2019 года. До этого многие аппараты в диспансере были в единственном экземпляре, отсюда очереди и недовольные пациенты. Обновление материально-технической базы позволило увеличить объемы  оказанного лечения  в три раза.

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Сейчас только на диагностику 4 аппарата КТ, 3 аппарата МРТ, 2 аппарата лучевой терапии.

Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера

Сейчас на базе диспансера проводится порядка 8 тысяч операций в год, 75 процентов из которых малоинвазивны. Развивается формат телемедицинских консультаций. Пациенты из отдаленных сел могут собрать анализы и представить их консилиуму в онлайн-формате.

Проводим более 25 тысяч циклов химиотерапевтических процедур. Увеличились пациенты, которых выявляют на ранних стадиях. 5-летняя выживаемость увеличилась на 5 процентов.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Без внимания не остаются и маленькие пациенты: начато строительство центра детской онкологии.  Работа по подготовке кадров и изучение методов лечения острых лейкозов у детей ведется совместно с центром Дмитрия Рогачева.

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