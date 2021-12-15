В Уфе в ВДНХ-Экспо стартовала новогодняя ярмарка

Сувениры, украшения ручной работы, современная одежда и вкусная фермерская продукция. Новогодняя ярмарка заработала сегодня в ВДНХ-Экспо в Уфе.

В ВДНХ-Экспо стартовала праздничная новогодняя ярмарка, где жители и гости Уфы смогут приобрести украшения для дома, сувениры и другую атрибутику главного зимнего праздника.

Подготовиться к самому волшебному празднику и купить подарки друзьям и близким можно на новогодней ярмарке на ВДНХ-Экспо в Уфе до 19 декабря.