Вячеслав Зенькович оценил перспективы сотрудничества Башкортостана и Беларуси

Возможно, были какие-то скачки в товарообороте. На мой взгляд, сторонам нужно добиться того, чтобы сильных скачков не было, заложив основы бизнеса и двусторонних торгово-экономических отношений, чтобы это имело какую-то базу.

Вячеслав Зенькович, директор медийной структуры «Смартпресс»