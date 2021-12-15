Вячеслав Зенькович оценил перспективы сотрудничества Башкортостана и Беларуси

У Башкортостана и Беларуси большие перспективы сотрудничества. Об этом нашему телеканалу заявил директор медийной структуры «Смартпресс» Вячеслав Зенькович. Он прокомментировал состоявшийся в начале декабря визит делегации республики во главе с Радием Хабировым в соседнее государство.

Стороны – одни из главных торгово-экономических партнеров. В общем объёме республиканского товарооборота Беларусь занимает четвёртое место с долей 7 процентов. В 2020 году объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Белоруссией составил 285 млн долларов.

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Возможно, были какие-то скачки в товарообороте. На мой взгляд, сторонам нужно добиться того, чтобы сильных скачков не было, заложив основы бизнеса и двусторонних торгово-экономических отношений, чтобы это имело какую-то базу.

Вячеслав Зенькович, директор медийной структуры «Смартпресс»
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