В Башкирии экс-начальника колонии, его заместителя и их сообщницу осудят за присвоение денег
В Стерлитамаке 43-летнего экс-начальника колонии, его 38-летнего заместителя и их 61-летнюю сообщницу будут судить за присвоение денежных средств. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
Как установлено следствием, в апреле 2020 года начальник колонии с целью хищения бюджетных денежных средств учреждения, вступил в преступный сговор со своим заместителем и жительницей г. Стерлитамак, которая ранее оказывала услуги по приготовлению пищи сотрудникам колонии. Начальник учреждения заключил с указанной женщиной три фиктивных государственных контракта на оказание услуг по приготовлению пищи для сотрудников исправительного учреждения на общую сумму 225 тыс. рублей, которые были оплачены в полном объеме. В действительности, свои обязанности женщина не выполняла, а приготовлением пищи для сотрудников колонии занимались отбывающие наказание осужденные. Похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, в личных целях.
пресс-служба СУ СКР РБ
Сумма ущерба составила 328 тысяч рублей. Преступный факт выявили сотрудники СБ УФСИН РБ и УФСБ РБ.
Свою вину подсудимые признали. Они в полном размере возместили сумму причиненного ущерба. Сейчас уголовное дело находится в суде на рассмотрении.
Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес Управления ФСИН России по Республике Башкортостан с целью усиления контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства подчиненными сотрудниками, а также привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.