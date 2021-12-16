В Башкирии экс-начальника колонии, его заместителя и их сообщницу осудят за присвоение денег

Как установлено следствием, в апреле 2020 года начальник колонии с целью хищения бюджетных денежных средств учреждения, вступил в преступный сговор со своим заместителем и жительницей г. Стерлитамак, которая ранее оказывала услуги по приготовлению пищи сотрудникам колонии. Начальник учреждения заключил с указанной женщиной три фиктивных государственных контракта на оказание услуг по приготовлению пищи для сотрудников исправительного учреждения на общую сумму 225 тыс. рублей, которые были оплачены в полном объеме. В действительности, свои обязанности женщина не выполняла, а приготовлением пищи для сотрудников колонии занимались отбывающие наказание осужденные. Похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, в личных целях.

пресс-служба СУ СКР РБ