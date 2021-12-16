Башкирия увеличила долю несырьевого неэнергетического эксперта

В Уфе проходит крупный форум «Международная неделя бизнеса-2021». Радий Хабиров, Глава Башкирии, оценил текущую экспортную деятельность региона.

Фото №1 - Башкирия увеличила долю несырьевого неэнергетического эксперта

Не смотря на рост неэнергетического несырьевого экспорта, Глава региона на пленарном заседании «Экспорт и инвестиции: новые возможности» отметил, что Башкирии ещё есть куда расти.

Нашим методическим, деловым партнером является Российский экспортный центр, который очень помогает в работе. Этот год мы заканчиваем лучше, чем прошлый. Однако нам еще нужно наращивать внешнеторговый оборот. Мы начали серьезно увеличивать долю несырьевого неэнергетического экспорта, выходим на внешние рынки с новой линейкой товаров. Однако повторюсь: нам еще есть куда расти.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Как сообщила на заседании генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, по данным Федеральной таможенной службы за 10 месяцев 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта России достиг рекордных 153 млрд долларов США.

Фактически это годовой уровень доковидных периодов. К концу 2021 года мы планируем выйти на цифру в 185 миллиардов долларов США по несырьевому неэнергетическому экспорту. Что касается экспорта Башкортостана, то за девять месяцев 2021 года он вырос на 17 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутри общего экспорта – несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 37 процентов. Это очень хорошая статистика.

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра

На сегодняшний день Башкортостан экспортирует свои товары в 117 стран мира. По мнению Вероники Никишиной, это «действительно хорошие достижения республики, несмотря на эпоху пандемии».

Между тем, как подчеркнули на пленарном заседании «Международной недели бизнеса-2021», экспортный потенциал многих регионов серьезный и его возможности еще недоиспользованы.

Мы мониторим ситуацию по всем регионам, и я могу сказать, что слаженная работа команды, которая в Башкортостане занимается поддержкой экспорта, начиная от Главы республики и заканчивая Региональным центром поддержки экспорта, дает свои результаты. Слаженность работы во многом является залогом успеха, который демонстрирует сегодня республика. Ее опыт затем тиражируется в другие регионы.

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра
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Речь, в частности, идет о том, что помимо федеральных мер поддержки в Башкортостане внедрены региональные меры поддержки. По мнению экспертов, эти меры не только дают свой эффект на местах, но «с огромным интересом воспринимаются другими регионами».

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