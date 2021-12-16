Башкирия увеличила долю несырьевого неэнергетического эксперта

В Уфе проходит крупный форум «Международная неделя бизнеса-2021». Радий Хабиров, Глава Башкирии, оценил текущую экспортную деятельность региона.
Не смотря на рост неэнергетического несырьевого экспорта, Глава региона на пленарном заседании «Экспорт и инвестиции: новые возможности» отметил, что Башкирии ещё есть куда расти.
Как сообщила на заседании генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, по данным Федеральной таможенной службы за 10 месяцев 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта России достиг рекордных 153 млрд долларов США.
На сегодняшний день Башкортостан экспортирует свои товары в 117 стран мира. По мнению Вероники Никишиной, это «действительно хорошие достижения республики, несмотря на эпоху пандемии».
Между тем, как подчеркнули на пленарном заседании «Международной недели бизнеса-2021», экспортный потенциал многих регионов серьезный и его возможности еще недоиспользованы.
Речь, в частности, идет о том, что помимо федеральных мер поддержки в Башкортостане внедрены региональные меры поддержки. По мнению экспертов, эти меры не только дают свой эффект на местах, но «с огромным интересом воспринимаются другими регионами».