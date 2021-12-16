Башкирия увеличила долю несырьевого неэнергетического эксперта

Фактически это годовой уровень доковидных периодов. К концу 2021 года мы планируем выйти на цифру в 185 миллиардов долларов США по несырьевому неэнергетическому экспорту. Что касается экспорта Башкортостана, то за девять месяцев 2021 года он вырос на 17 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутри общего экспорта – несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 37 процентов. Это очень хорошая статистика.

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра