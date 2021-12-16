Четыре человека из Башкирии трагически скончались в аварии

Накануне, 15 декабря, в Татарстане произошла крупная авария. В дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека из Башкирии.

Известно, что инцидент произошёл на трассе М-7 в Актанышском районе. Легковой автомобиль «Шевроле Лачетти» влетел на скорости в грузовой прицеп «Вольво». В легковом авто находились жители Стерлитамака 54, 26 и 22 лет. За рулём иномарки находился 23-летний житель Уфы. Все четверо трагически скончались.