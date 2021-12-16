ГК «Акбузат» уступил московскому ЦСКА

Уфимский «Акбузат» накануне принимал одного из лидеров российской гандбольной Суперлиги – московский ЦСКА. Хозяевам площадки не удалось навязать равную борьбу фавориту. Уже к перерыву ЦСКА вел в счет с разницей в шесть мячей – 14:8.

Во втором тайме тренерский штаб столичной команды охотно выпускал на площадку более молодой состав. Несмотря на это «армейцы» даже увеличили преимущество. ЦСКА одержал победу с отрывом в девять мячей – 30:21. Лучшими игроками встречи в составе обеих команд стали вратари "армеец" Виктор Киреев и уфимец Николай Костенко.