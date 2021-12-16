В мире добрых игрушек. Кукла ищет свой дом

Ольга Ефремова. 40 лет. Занимается производством игрушек из шерсти, папье-маше. Бренд — «Лавка Добра в Уфе».

Как рассказывает Ольга Сергеевна, к художественному творчеству она была предрасположена с детства, но родители сказали, что надо получать серьезное образование, и Ольга пошла учиться на экономиста, затем были пятнадцать лет работы на прославленной Магнитке — ОАО «ММК». А после она переехала из Магнитогорска в Уфу, появилось свободное время, да еще навалились пандемийные обстоятельства, и...

- И я, наконец, решилась заняться тем, о чем мечтала в детстве. Благо, теперь есть Интернет, и многому можно научиться, - делится своим опытом Ольга Ефремова. - С тех пор я занимаюсь созданием игрушек. Вот взгляните!

Моя собеседница выкладывает на стол двух гусей, свалянных из шерсти. Их фигурки настолько задорны, что тут же на память приходит детская песенка: «Жили у бабуси два веселых гуся». Правда, эти гуси оба — белые.

- Вот на производство каждой такой фигурки уходит восемь часов кропотливой работы, - говорит Ольга.

- А из чего вы создаете такую красоту?

- Эти елочные игрушки делаются из ваты, папье-маше и акриловых красок. А вот гуси делаются из шерсти технологией сухого валяния.

- Вы помните самую первую свою проданную игрушку?

- Поначалу я их просто раздаривала своим родственникам, друзьям... А вот первая проданная игрушка появилась, когда я вышла на «Ярмарку мастеров» с ватными игрушками, и тогда у меня сразу забрали десять изделий в Санкт-Петербург. А сейчас мои игрушки уезжают и заграницу. Но в основном свои продажи я выстраиваю через Инстаграмм.

- Сегодня вы к этому относитесь, как к своему увлечению, хобби, или уже как к бизнесу?

- Скорее всего, пока отношусь к этому как к дополнительному доходу. Но в будущем хочу построить это как бизнес. Сейчас у меня идет дома ремонт, но в нем я предусматриваю отдельную студию, в которой смогу проводить мастер-классы, и в которой будет создан шоу-рум.

- А сейчас как вы оцениваете свои объемы продаж?

- В месяц я продаю около десяти игрушек. Стоимость каждой колеблется от 2 500 до 4 500 в зависимости от трудоемкости. Эти цены намного ниже среднего по рынку, поэтому спрос находится.

- А самые кормящие периоды года? Новый год, наверное?

- Конечно, это декабрь. Кстати, буквально на днях я создала новогоднюю игрушку в виде доброго крылатого тигренка, баюкающего в руках белого зайчика. Но кроме этого, мои игрушки востребованы на дни рождения. К тому же я стала использовать и другие материалы — эпоксидную смолу, сухоцветы. Освоила изготовление декоративных светильников. Недавно одна женщина из Сургута приобрела сразу четыре светильника.

- В чем вы видите развитие своего бизнеса?

- Сейчас мне важно, чтобы о моей продукции узнало как можно больше человек. Ну и, конечно, проведение мастер-классов.

- Не боитесь будущей конкуренции от своих учеников?

- Нет. Это кропотливая и тонкая работа. Здесь требуется большая усидчивость и терпение. К тому же для многих людей изготовление игрушек — не столько бизнес, сколько полезное структурирование времени — своего и детей. Я, к примеру, своих детей натаскиваю на изготовление деталей к игрушкам, ведь это развивает мелкую моторику, а значит и развитие памяти, координации, речи.

- Что бы вы посоветовали нашим домохозяйкам, которые тяготятся таким самоограничением своего творческого потенциала только кухней и домашним хозяйством?

- Начать с маленького. Любой подарок, сделанный своими руками, приводит людей в восторг, потому что там чувствуется ваша душа. Даже мастера, которые создали куколку, не говорят; «Я сделал куклу», они говорят, что куколка ищет свой дом. Они относятся к ней, как к одушевленному предмету. Главное, сделать первый шаг. И все получится.