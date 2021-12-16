Президент России поручил за два года укрепить первичное звено здравоохранения

Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения, ничего нет необычного, это наши планы, о которых мы давно договаривались. Я понимаю, что многие вещи сверстаны, определены, очень трудно это делать. Я вас прошу поработать над этим, чтобы не ждать будущих бюджетных периодов, а уже сейчас вложить средства, что называется, в дело — в создание и техническое перевооружение объектов здравоохранения и в наращивание их возможностей.

Владимир Путин, президент России