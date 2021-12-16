Президент России поручил за два года укрепить первичное звено здравоохранения

В ближайшие два года будет активизировано укрепление первичного звена здравоохранения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Необходимость укрепить начальное звено системы здравоохранения президент озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Говоря о модернизации первичного звена здравоохранения, президент призвал «не снижать планку, которая была поставлена в части обновления медицинской инфраструктуры». «Это значит, что объем расходов по этому направлению должен быть скорректирован с учетом инфляции, проиндексирован», — указал глава государства. Он отметил, что «пандемия нанесла серьезный урон по здоровью людей во всем мире». «К сожалению, и мы тоже не исключение, в нашей стране она еще наложилась и на объективный демографический спад», — подчеркнул Путин.
Ранее о капитальном ремонте медицинских организаций по программе «Модернизация первичного звена» в 2021 году в республике рассказал первый заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин.
По его словам, на сегодняшний день в регионе ведутся работы по капитальному ремонту 32 объектов здравоохранения (24 медицинские организации), в том числе в поликлиниках, врачебных амбулаториях, участковых больницах, лечебных, терапевтических, хирургических корпусах и стационарах. Полностью завершены работы в трех медицинских организациях — в центральных больницах Бирского, Ермекеевского и Гафурийского районов. В декабре завершаются работы еще в 21 медорганизации республики.
Планируется строительство еще 490 объектов здравоохранения — 10 поликлиник, 3 участковых больниц, 21 офиса врача общей практики, 42 врачебных амбулаторий, 2 - ЦРБ, 412 — фельдшерско-акушерских пунктов и реконструкция двух объектов.