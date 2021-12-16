В селе Башкирии все жители вакцинировались от COVID-19

В селе Кушнаренковского района привиты все жители.100-процентного результата вакцинации удалось достигнуть жителям Бардовки. Их число составляет 364 человека. Съемочной группе БСТ удалось пообщаться с сельчанами.
Теперь заболеть Валентина Десяткина не боится. Полгода назад она прошла полную вакцинацию. Решила таким образом обезопасить себя и своих односельчан. Сегодня пришла на повторное получение препарата, на этот раз «Спутником Лайт».
В селе Бардовка привиты все жители. Со слов врачей, сначала местных приходилось уговаривать. Но роль в принятии решения сыграла главный фельдшер Бардовки. Галина Тюрина сделала вакцину самой первой, тем самым показав пример сельчанам.
Всего проживающих 364 человека, из них 17% – пенсионеры. На всю деревню две улицы и один магазин. Признаются, что за здоровье опасаются, ведь беда может прийти в любой момент. И поэтому проходят ревакцинацию. На счету привитых «Спутником Лайт» уже 120 человек.
Теперь селу Бардовка осталось достигнуть 100-процентного результата в количестве ревакцинированных. Врачи и сами жители не сомневаются, что им удастся добиться цели, ведь это поможет сохранить здоровье.