В селе Башкирии все жители вакцинировались от COVID-19

В селе Кушнаренковского района привиты все жители.100-процентного результата вакцинации удалось достигнуть жителям Бардовки. Их число составляет 364 человека. Съемочной группе БСТ удалось пообщаться с сельчанами.

Теперь заболеть Валентина Десяткина не боится. Полгода назад она прошла полную вакцинацию. Решила таким образом обезопасить себя и своих односельчан. Сегодня пришла на повторное получение препарата, на этот раз «Спутником Лайт».

Мне же приходится работать с населением. И по домам хожу, и со всеми общаюсь. И вот когда сделали прививку от коронавируса, то спокойнее стало, свободнее. Валентина Десяткина, староста с. Бардовка

В селе Бардовка привиты все жители. Со слов врачей, сначала местных приходилось уговаривать. Но роль в принятии решения сыграла главный фельдшер Бардовки. Галина Тюрина сделала вакцину самой первой, тем самым показав пример сельчанам.

Всего проживающих 364 человека, из них 17% – пенсионеры. На всю деревню две улицы и один магазин. Признаются, что за здоровье опасаются, ведь беда может прийти в любой момент. И поэтому проходят ревакцинацию. На счету привитых «Спутником Лайт» уже 120 человек.