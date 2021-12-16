«Большой потенциал»: Рустам Муратов прокомментировал сотрудничество Башкирии и Беларуси

В Уфе проходит «Международная неделя бизнеса-2021». Сегодня, 16 декабря, в рамках работы секций прошла большая сессия, посвященная взаимодействию Башкирии и Беларуси.

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Первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал, что во время недавнего визита делегации Башкирии в Беларусь были достигнуты договоренности о сотрудничестве во многих сферах. В частности, самой актуальной сферой взаимодействия республик остаётся промышленность.

В первую очередь, продолжение взаимодействия в части кооперации - организация совместно с ОАО «Минский тракторный завод» нового сборочного производства гусеничных тракторов «Беларус 2103» и продолжение работы по сборке тракторов «Беларус-82.1», расширение поставок машинокомплектов для сборки зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» и самоходной уборочной техники производства АО «Брянсксельмаш».

Также актуальной сферой взаимодействия республик стало животноводство. По словам вице-премьера, в Беларусь будут поставлять инкубационные гусиные яйца, суточный молодняк, мясо гусей и субпродуктов из Башкирии. Соответствующая договоренность уже достигнута. 

В перспективе возможно совместно с научно-практическим Центром Национальной Академии Наук Беларуси организовать селекционно-генетическую работу в области пчеловодства. Предприятия Белоруссии могут принять участие в инвестиционных проектах в области сельского хозяйства на территории Башкортостана

Большой потенциал в области промышленности и промышленной кооперации. В рамках визита были достигнуты предварительные договоренности по применению продукции Уральского пружинного завода и предприятия «Станкомонтаж» в цикле производства Минского моторного завода. В ближайшее время представители предприятия вылетят в Беларусь для обсуждения деталей сотрудничества. Обсуждались варианты взаимодействия и по другим отраслям промышленности.

Рустам Муратов

Фото: ИА Башинформ. 

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