«Большой потенциал»: Рустам Муратов прокомментировал сотрудничество Башкирии и Беларуси

Большой потенциал в области промышленности и промышленной кооперации. В рамках визита были достигнуты предварительные договоренности по применению продукции Уральского пружинного завода и предприятия «Станкомонтаж» в цикле производства Минского моторного завода. В ближайшее время представители предприятия вылетят в Беларусь для обсуждения деталей сотрудничества. Обсуждались варианты взаимодействия и по другим отраслям промышленности.

Рустам Муратов