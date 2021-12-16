«Большой потенциал»: Рустам Муратов прокомментировал сотрудничество Башкирии и Беларуси

В Уфе проходит «Международная неделя бизнеса-2021». Сегодня, 16 декабря, в рамках работы секций прошла большая сессия, посвященная взаимодействию Башкирии и Беларуси.
Первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал, что во время недавнего визита делегации Башкирии в Беларусь были достигнуты договоренности о сотрудничестве во многих сферах. В частности, самой актуальной сферой взаимодействия республик остаётся промышленность.
В первую очередь, продолжение взаимодействия в части кооперации - организация совместно с ОАО «Минский тракторный завод» нового сборочного производства гусеничных тракторов «Беларус 2103» и продолжение работы по сборке тракторов «Беларус-82.1», расширение поставок машинокомплектов для сборки зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» и самоходной уборочной техники производства АО «Брянсксельмаш».
Также актуальной сферой взаимодействия республик стало животноводство. По словам вице-премьера, в Беларусь будут поставлять инкубационные гусиные яйца, суточный молодняк, мясо гусей и субпродуктов из Башкирии. Соответствующая договоренность уже достигнута.
В перспективе возможно совместно с научно-практическим Центром Национальной Академии Наук Беларуси организовать селекционно-генетическую работу в области пчеловодства. Предприятия Белоруссии могут принять участие в инвестиционных проектах в области сельского хозяйства на территории Башкортостана
Фото: ИА Башинформ.