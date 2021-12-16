Пенсионер из Башкирии спас из огня пожилого соседа

Тут не было времени раздумывать, и я забежал внутрь. Открыв входную дверь, окликнул соседа, видимость была нулевая из-за плотного задымления. Не сразу, но я его отыскал. Он лежал без сознания. Когда начал его вытаскивать, Эльфир застонал. Одежда на нем уже горела. Его увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии.

Ринат Салихянов