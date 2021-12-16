Пенсионер из Башкирии спас из огня пожилого соседа

13 декабря поздно ночью в деревне Старая Мушта Краснокамского района произошёл купный пожар. Подробности жуткого инцидента рассказали корреспонденты издания «Краснокамские зори».

Фото №1 - Пенсионер из Башкирии спас из огня пожилого соседа

Огнём охватило дом пожилых супругов. 80-летняя хозяйка сумела покинуть помещения самостоятельно, а вот её супруг столкнулся с трудностями. Крики и треск услышал их сосед-шахтёр Ринат Салихянов, который не раздумывая бросился в горящий дом, когда узнал, что супруг пенсионерки остался там.

Тут не было времени раздумывать, и я забежал внутрь. Открыв входную дверь, окликнул соседа, видимость была нулевая из-за плотного задымления. Не сразу, но я его отыскал. Он лежал без сознания. Когда начал его вытаскивать, Эльфир застонал. Одежда на нем уже горела. Его увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии.

Ринат Салихянов

Прибывшие пожарные после спасения пенсионеров тушили огонь ещё пять часов. Благодаря смелости бывшего шахтёра в инциденте никто не погиб.

За проявленное мужество и героизм при спасении человека администрация района будет ходатайствовать о представлении Рината Салихянова к правительственной награде.

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