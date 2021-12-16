Пенсионер из Башкирии спас из огня пожилого соседа

13 декабря поздно ночью в деревне Старая Мушта Краснокамского района произошёл купный пожар. Подробности жуткого инцидента рассказали корреспонденты издания «Краснокамские зори».
Огнём охватило дом пожилых супругов. 80-летняя хозяйка сумела покинуть помещения самостоятельно, а вот её супруг столкнулся с трудностями. Крики и треск услышал их сосед-шахтёр Ринат Салихянов, который не раздумывая бросился в горящий дом, когда узнал, что супруг пенсионерки остался там.
Прибывшие пожарные после спасения пенсионеров тушили огонь ещё пять часов. Благодаря смелости бывшего шахтёра в инциденте никто не погиб.
За проявленное мужество и героизм при спасении человека администрация района будет ходатайствовать о представлении Рината Салихянова к правительственной награде.