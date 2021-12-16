Жители Башкирии из-за неосторожности при готовке получили серьёзные ожоги

Так, в Стерлитамаке в жилом доме по улице Патриотической получила травмы 59-летняя женщина. При приготовлении обеда её синтетическая одежда воспламенилась. Пострадавшую срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у несчастной термические ожоги грудной клетки, молочных желез, шеи, спины, кистей рук I-II степени. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подобный случай произошёл в деревне Ниязгулово. 52-летний мужчина, который проживает в доме по улице Урала Батыра, упал на раскаленную печку. Мужчине также потребовалась госпитализация. У него были диагностированы термические ожоги грудной клетки, правого плеча, правой ушной раковины II-III степени. Известно, что в момент инцидента мужчина был пьян.