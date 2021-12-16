Глава Башкортостана рассказал о развитии ОЭЗ «Алга»

Для меня это сейчас принципиально сказать, потому что нас сейчас слушают другие особые экономические зоны, что, конечно, те площадки, которые были созданы от 0 до 3 лет, стали составлять серьезную конкуренцию тем площадкам, которые функционируют более 10 лет. Мы видим, что открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона ППТ «Алга», которая была создана в Республике Башкортостан. Именно она сейчас начинает поджимать созданные площадки. Пользуясь случаем, обращаясь ко всем, хотел бы сказать, коллеги, которые развивают площадки 10 лет и более, пожалуйста, ни в коем случае нельзя почивать на лаврах, понимая, что все лучшее, что вы ранее наработали, могут в себя впитать молодые площадки и сделать рывок. Всем нужно очень внимательно наблюдать за трендами развития.

Андрей Шпиленко