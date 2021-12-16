Глава Башкортостана рассказал о развитии ОЭЗ «Алга»

Сегодня, 16 декабря, глава Башкортостана принял участие в конференции, организованной информационным агентством ТАСС.
В рамках пресс-конференции, которая посвящена презентации V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России Радий Хабиров рассказал об активном развитии такой зоны в Башкирии. По словам руководителя региона, при создании ОЭЗ «Алга» были учтены все наработки коллег из других регионов.
Особая экономическая зона ППТ «Алга» Башкортостана стала самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является. Об этом заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Он озвучил результаты V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2021.