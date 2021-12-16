Глава Башкортостана рассказал о развитии ОЭЗ «Алга»

Сегодня, 16 декабря, глава Башкортостана принял участие в конференции, организованной информационным агентством ТАСС.

Фото №1 - Глава Башкортостана рассказал о развитии ОЭЗ «Алга»

В рамках пресс-конференции, которая посвящена презентации V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России Радий Хабиров рассказал об активном развитии такой зоны в Башкирии. По словам руководителя региона, при создании ОЭЗ «Алга» были учтены все наработки коллег из других регионов.

Мы изучили опыт наших коллег при создании нашего ОЭЗ «Алга». Наши делегации побывали в Москве, Московской области, в Татарстане. Там особые экономические зоны существовали более 10 лет, и у них был накоплен существенный опыт. Диалог с командой Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России помог принять нам правильные решения. Мы учитывали вопрос транспортно-логистической доступности, наличия трудовых ресурсов и инженерных коммуникаций. Поэтому нами было принято решение локализовать ее в крупном промышленном узле, где рядом находится три промышленных города. Там наличие трудовых ресурсов позволяет развивать ее. На следующей неделе мы там запускаем швейное производство и нам нужно 800 швей. На данный момент мы нашли и обучили 200. Понятно, что мы решим эту проблему, но, как видите, даже в таком крупном промышленном узле возникают такие проблемы. С учетом опыта наших коллег и наших наработок мы локализовали ОЭЗ «Алга» там, где нужно. 

Радий Хабиров, Глава Башкортостана 

Особая экономическая зона ППТ «Алга» Башкортостана стала самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является. Об этом заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Он озвучил результаты V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2021.

Для меня это сейчас принципиально сказать, потому что нас сейчас слушают другие особые экономические зоны, что, конечно, те площадки, которые были созданы от 0 до 3 лет, стали составлять серьезную конкуренцию тем площадкам, которые функционируют более 10 лет. Мы видим, что открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона ППТ «Алга», которая была создана в Республике Башкортостан. Именно она сейчас начинает поджимать созданные площадки. Пользуясь случаем, обращаясь ко всем, хотел бы сказать, коллеги, которые развивают площадки 10 лет и более, пожалуйста, ни в коем случае нельзя почивать на лаврах, понимая, что все лучшее, что вы ранее наработали, могут в себя впитать молодые площадки и сделать рывок. Всем нужно очень внимательно наблюдать за трендами развития.

Андрей Шпиленко
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